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    ЄС повністю закриває небо для Росії

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    ЄС повністю закриває небо для Росії
    фото із російських ЗМІ

    Коли це стало відомо, один літак не встиг перетнути кордон

    Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, зокрема літаків олігархів. Відповідну заяву вона зробила в неділю в Брюсселі.

    Коли це стало відомо, один літак не встиг перетнути кордон. Він наблизився до кордону з Фінляндією та його розвернули назад до РФ.

    Російські літаки розвертають до РФ

    Російські літаки розвертають до РФ

    Пасажири сподівалися встигнути потрапити за кордон, але за годину їм довелося повернутися до аеропорту вильоту.

    Європа закриває повітряний простір для Росії. Фото: Telegram Андрія Цаплієнка

    Європа закриває повітряний простір для Росії. Фото: Telegram Андрія Цаплієнка

    Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

    Додамо, що у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.

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    Теги: ЄС Росія літак авіаперевезення кордон Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
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    ЄС повністю закриває небо для Росії