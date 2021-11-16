Європейська бізнес-асоціація закликає розблокувати виплату боргів всім «зеленим» інвесторам

Кошти так і не надійшли в повному обсязі на рахунки компаній зеленої енергетики

EBA зазначає, що від ДП «Гарпок» не всім компаніям надійшли кошти з «зелених» єврооблігацій

Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликає владу припинити дискримінацію та виплатити всім виробникам «зеленої» енергії борги пропорційно, в тому числі електростанціям ДТЕК ВДЕ.

Про це йдеться в заяві EBA.

«Бізнес-спільнота сподівається, що державні інституції та державні банки здійснять всі заходи щодо виплати заборгованості у повному обсязі та пропорційно всім виробникам ВДЕ», – йдеться в позиції, опублікованій на сайті асоціації.

EBA зазначає, що з невідомих причин від ДП «Гарпок» не всім компаніям надійшли кошти з «зелених» цільових єврооблігацій.

Зокрема, компанія ДТЕК ВДЕ напередодні повідомила про відсутність розрахунків з нею і закликала негайно провести розслідування за фактом махінацій з єврооблігаціями.

12 листопада 2021 року державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило перерахунок 19,3 млрд грн коштів виробникам електричної енергії за зеленим тарифом, які були попередньо перераховані від НЕК «Укренерго».

Проте, пізніше кошти були заблоковані та так і не надійшли в повному обсязі на рахунки компаній зеленої енергетики, пояснили в Європейській бізнес-асоціації.