«Ощадбанк» з невідомих причин заблокував виплату 3 млрд грн ДТЕК, – експерт

15 листопада компанія ДТЕК заявила про дискримінацію у погашенні заборгованості перед підприємствами «зеленої» генерації

Гуменюк зазначила, що не всі кошти були розподілені між учасниками ринку виробників зеленої енергії

«Ощадбанк» з невідомих причин заблокував виплату 3 млрд грн боргу підприємствам відновлюваної енергетики, які належать компанії ДТЕК ВДЕ.

Як повідомила в ефірі каналу Україна 24 директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк, Ощадбанк, маючи 19,3 млрд грн цільових коштів, перерахував 16,3 млрд грн підприємствам ВДЕ.

«Вчора вечором була опублікована інформація державним підприємством «Гарантований Покупець», що із 19,3 млрд.грн, які вони отримали для розрахунку з боргами, (Ощадбанком – ред.) було витрачено 16,3 млрд. грн», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що не всі кошти були розподілені між учасниками ринку виробників електроенергії з ВДЕ.

«Однак учасники ринку – виробники електроенергії ВДЕ все ж розраховують отримати кошти в повному обсязі», – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, 13 листопада увечері уряд заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.

За словами керівника «ГарПоку» Костянтина Петриковця, якого уряд 13 листопада звільнив через відмову блокувати виплати, в уряді на нього тиснули, давали незаконні вказівки та погрожували. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.

На початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів у відновлювані джерела до України.

15 листопада компанія ДТЕК ВДЕ заявила про дискримінацію у погашенні заборгованості перед підприємствами «зеленої» генерації і висунула вимогу провести негайного розслідування дій посадовців.

ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні із коштів ДП «Гарантований покупець», виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за електроенергію. Всім іншим компаніям АТ «Ощадбанк» переказало кошти в повному обсязі.