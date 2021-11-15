Вибіркові виплати боргів виробникам «зеленої» енергії в телефонному режимі неприпустимі – інвестори

Козакевич наголосив, що виплати мають здійснитися в повній мірі та рівномірно між усіма інвесторами в сектор відновлюваної енергетики

«Можливо, я не досить гарно знаю Конституцію. Але важко уявити, щоб там було прописане телефонне регулювання», – Козакевич

Кабінет міністрів в телефонному режимі вирішує, яким виробникам «зеленої» енергії погашати борги, яким ні, що є прямим порушенням закону та Конституції.

Про це заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

«Оплати йдуть, але не пропорційно. Комусь ідуть, комусь не заходять – це недопустимо», – сказав Козакевич.

За його словами, влада повинна діяти в межах Конституції України, але порушує її, здійснюючи ручне регулювання виплат у «телефонному режимі».

«Можливо, я не досить гарно знаю Конституцію. Але мені важко уявити, щоб там було прописане телефонне регулювання. Це не вкладається в розуміння ані українських інвесторів, ані європейських», – наголосив Козакевич.

Він додав, що сьогодні виплати мають здійснитися в повній мірі та рівномірно між всіма інвесторами в сектор відновлюваної енергетики.

«Я закликаю голову Ощадбанку зробити так, щоб гроші, які «Гарантований покупець» перерахував на виробників з відновлюваних джерел, були розподілені пропорційно і якомога швидше. Бажано цього ж дня», – додав голова УАВЕ.

Нагадаємо, 13 листопада увечері уряд заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами.

За словами керівника «ГарПоку» Костянтина Петриковця, якого уряд 13 листопада звільнив через відмову блокувати виплати, на нього тиснули посадові особи уряду, давали незаконні вказівки та погрожували. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.