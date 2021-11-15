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    Економіка та фінанси

    ДТЕК Ахметова придбав сім кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону

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    ДТЕК поставить в Україну сім кораблів з вугіллям для проходження опалювального сезону - ДТЕК Ахметова придбав сім кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону
    ДТЕК поставить в Україну сім кораблів з вугіллям для проходження опалювального сезону
    фото з відкритих джерел

    Імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державній «Центренерго» підтримати роботу української енергосистеми

    Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала сім кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період. Про це йдеться у повідомленні компанії.

    «ДТЕК дбає про тепло та світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах», – повідомили ДТЕК.

    У компанії додали, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державній «Центренерго» підтримати роботу української енергосистеми.

    Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує сім кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

    «Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року», – зазначив Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

    Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

    Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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    Теги: ТЕС вугілля Рінат Ахметов Володимир Зеленський ДТЕК Центренерго
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    ДТЕК Ахметова придбав сім кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону