ДТЕК Ахметова придбав сім кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону

ДТЕК поставить в Україну сім кораблів з вугіллям для проходження опалювального сезону

Імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державній «Центренерго» підтримати роботу української енергосистеми

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала сім кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«ДТЕК дбає про тепло та світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах», – повідомили ДТЕК.

У компанії додали, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державній «Центренерго» підтримати роботу української енергосистеми.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує сім кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

«Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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