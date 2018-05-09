Європейський банк реконструкції і розвитку знизив прогноз зростання російської економіки

Прогноз знижений на 0,2% на два найближчі роки

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП Росії на 0,2%, до 1,5%. Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті банку. На такому рівні зростання ВВП буде зберігатися протягом наступних двох років. «Економічне зростання в 2018 і 2019 роках, як очікується, буде на тому ж рівні, що і в 2017 році, - 1,5%



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Прогноз знижений на 0,2% на два найближчі роки

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП Росії на 0,2%, до 1,5%. Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті банку.

На такому рівні зростання ВВП буде зберігатися протягом наступних двох років.

«Економічне зростання в 2018 і 2019 роках, як очікується, буде на тому ж рівні, що і в 2017 році, - 1,5% щорічно. Зростання буде підтримуватися відновленням споживчої активності і збільшенням інвестицій, високими цінами на нафту і макроекономічною стабілізацією», - йдеться в доповіді.

Серед головних ризиків в ЄБРР назвали ціни на нафту, відсутність реформи умови ведення бізнесу, що підтримало б інвестиції, геополітичну напруженість і продовження санкцій.

«Без значних реформ довгострокове економічне зростання може зберігатися на рівні від 1 до 2% щороку. Головними перешкодами прискоренню зростання є низький рівень інвестицій, застарілі виробничі потужності і несприятливі внутрішні структурні чинники (слабка демографія, застаріла інфраструктура і сильний вплив держави на економіку)», - підкреслюється в доповіді.

В цілому ЄБРР очікує поліпшення економічної ситуації в 37 країнах своєї присутності. У 2018 році в цих регіонах середній темп зростання економік очікується на рівні 3,3%, у 2019 - на рівні 3,2%.

Джерело: РБК