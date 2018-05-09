Лукашенко заявив, що Білорусь здатна себе захистити без мілітаризації економіки

Президент Білорусі наполягає на тому, щоб бюджетні кошти витрачалися більшою мірою на «гідний рівень життя, а не на утримання збройних сил»

Білорусь здатна себе захистити без мілітаризації економіки. Про це заявив сьогодні представникам ЗМІ президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає видання «Белта». Відповідаючи на питання, наскільки відповідає сучасним реаліям той бюджет, який в Білорусі витрачається на військову сферу, глава держави сказав: «Перше: я не можу



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Президент Білорусі наполягає на тому, щоб бюджетні кошти витрачалися більшою мірою на «гідний рівень життя, а не на утримання збройних сил»

Білорусь здатна себе захистити без мілітаризації економіки. Про це заявив сьогодні представникам ЗМІ президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає видання «Белта».

Відповідаючи на питання, наскільки відповідає сучасним реаліям той бюджет, який в Білорусі витрачається на військову сферу, глава держави сказав: «Перше: я не можу мілітаризувати економіку, це дуже дорого потім обходиться. Мілітаризація економіки - це не просто фраза. Це заводи, фабрики і люди з військовим мисленням, що виробляють військову продукцію. Що будемо робити тоді, коли вона буде непотрібна? Треба про це думати. Друге. Білоруси живуть під мирним небом, і нам хотілося б, щоб вони жили гідно. Ми не можемо величезні гроші кидати на утримання збройних сил».

Раніше повідомлялося, що у Білорусі Могилівський обласний суд засудив до двох років ув'язнення жителя міста Кругле за те, що він брав участь у військовому конфлікті на Донбасі на стороні самопроголошеної «ЛНР».

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