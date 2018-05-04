В Євросоюзі злякалися сповільнення економіки

Падіння темпів інфляції може негативно позначитися на припиненні програми ЄЦБ

Eurostat опублікував останні дані щодо стану економіки ЄС. В тому числі доповідь фіксує падіння інфляції до 1,2% проти 1,3% у березні 2018 року. Про це повідомляє видання EU Observer. Цей показник став ще одним фактором зростаючої занепокоєності щодо сповільнення темпів росту економіки ЄС. Зменшення рівня інфляції може негативно позначитися на



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Падіння темпів інфляції може негативно позначитися на припиненні програми ЄЦБ

Eurostat опублікував останні дані щодо стану економіки ЄС. В тому числі доповідь фіксує падіння інфляції до 1,2% проти 1,3% у березні 2018 року. Про це повідомляє видання EU Observer.

Цей показник став ще одним фактором зростаючої занепокоєності щодо сповільнення темпів росту економіки ЄС.

Зменшення рівня інфляції може негативно позначитися на рішенні Європейського центрального банку припинити програму купівлі боргових зобов’язань на 2,55 трлн євро, яка в тому числі була розрахована на пришвидшення темпів економічного росту в ЄС, та досягнення інфляції на рівні 2%.

До слова, напередодні Франція і Німеччина висловили претензії до проекту бюджету ЄС на 2021-2027 роки.