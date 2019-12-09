Очільник МЗС Німеччини: немає причин змінювати режим санкцій ЄС проти Росії



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За словами Гайко Мааса, Німеччина для багатьох країн є мостом між Сходом і Заходом

За словами Мааса, покращення відносин між Євросоюзом і Росією можливий після досягнення миру в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба МЗС Німеччини у Twitter.

За словами Мааса, покращення відносин між Євросоюзом і Росією можливий після досягнення миру в Україні.

«Внесок у встановлення миру на Україні - це ключ до поліпшення відносин між ЄС і Росією. Люди в Східній Україні занадто довго чекали світу. На даний момент немає причин змінювати режим санкцій ЄС», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини може ввести нові санкції проти РФ через вбивство громадянина Грузії в Берліні. Німецьке слідство пов'язує підозрюваного у вбивстві з російською владою.

Також повідомлялося, що в грудні Європейський союз може продовжити санкції проти Росії. При цьому в ЄС готові до можливих поступок до Кремля.

Раніше, 12 вересня, ЄС продовжив санкції проти Росії. Зокрема, за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України були продовжені обмеження щодо 170 фізичних осіб та 44 компаній до 15 березня 2020 року.