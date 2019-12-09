Європейські ЗМІ: після «нормандської зустрічі» з Росії можуть зняти деякі санкції



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Не дивуйтеся, що Лавров скоро буде запрошений в Раду ЄС – заявив Йозвяк

Зустріч в «нормандському форматі» може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє журналіст брюссельської служби Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter

У той же час, в четвер очікується продовження економічних санкцій.

some EU member states think that the fact that #NormandySummit is taking place is good enough to lift some sanctions. EU leaders will likely prolong the eco sanctions at #EUCO on Thu but don't be surprised to see Lavrov invited to an EU for affairs council soon #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 декабря 2019 г.

«Деякі країни-члени ЄС вважають, що той факт, що нормандський саміт, який зараз відбувається, достатньо хороший для зняття деяких санкцій. Лідери ЄС, ймовірно, продовжать економічні санкції #EUCO в четвер, але не дивуйтеся, що Лавров скоро буде запрошений в Раду по справах ЄС Росія-Україна», - написав Йозвяк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації.

Також європейські міністри підтвердили намір зберігати санкції проти Росії, поки не будуть вирішені проблеми, які призвели до їх введення. Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель