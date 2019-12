Європейські ЗМІ: після «нормандської зустрічі» з Росії можуть зняти деякі санкції

Не дивуйтеся, що Лавров скоро буде запрошений в Раду ЄС – заявив Йозвяк

Зустріч в «нормандському форматі» може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє журналіст брюссельської служби Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter

У той же час, в четвер очікується продовження економічних санкцій.

some EU member states think that the fact that #NormandySummit is taking place is good enough to lift some sanctions. EU leaders will likely prolong the eco sanctions at #EUCO on Thu but don't be surprised to see Lavrov invited to an EU for affairs council soon #Russia #Ukraine