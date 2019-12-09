ЄС не збирається знімати санкції з Росії - Боррель



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Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Європейські міністри підтвердили намір зберігати санкції проти РФ

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися у понеділок в Брюсселі в форматі Ради ЄС, серед інших питань, розглянули ситуацію в Україні та перспективи, які може відкрити зустріч у «нормандському форматі», що відбувається у Парижі, для врегулювання конфлікту.

Водночас, міністри підтвердили намір зберігати санкції проти Росії, поки не будуть вирішені проблеми, які призвели до їх введення. Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Важливою є не моя особиста позиція, важливою є позиція Ради ЄС, і я можу говорити вам про результати нашого обговорення та домовленостей. Щодо України – ми не зробили нічого іншого, ніж отримали інформацію про перспективи зустрічі в нормандському форматі. Не було більше жодних міркувань або пропозицій. Треба подивитися, що трапиться там. Але очевидно, що ніхто не думає про скасування санкцій без отримання результатів у вирішення проблем, які є мотивом для цих санкцій», - сказав Жозеп Боррель.