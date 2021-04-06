Кабмін має перенести строки виконання Нацплану щодо викидів до 2028 року, – «Донбасенерго»

«Відстрочка має дати додатковий час на розробку механізму фінансування впровадження природоохоронних заходів», – Ларіонов

Кабінет міністрів України повинен перенести строки виконання Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) на ТЕС та ТЕЦ України до 2028 року, щоб всі заходи з екологічної модернізації мали джерела фінансування.

Про це в інтерв'ю заявив комерційний директор компанії «Донбасенерго» Олег Ларіонов.

«Донбасенерго» виступає за перенесення строків виконання заходів Нацплану скорочення викидів до 2028 р., враховуючи відсутність державної програми фінансування природоохоронних заходів, високу вартість газоочищувальних установок і нестачу часу на впровадження цієї програми», – сказав Ларіонов.

За його словами, відстрочка повинна дати можливість і додатковий час держорганам виконавчої влади на розробку механізму фінансування впровадження природоохоронних заходів.

Нагадаємо, загальну вартість екологічних заходів на теплових енергоблоках у межах НПСВ до кінця 2033 року оцінюють у 4,3 млрд грн. Водночас найвищі обсяги вкладень в екологічну модернізацію ТЕС слід здійснити у 2024-25 рр. в розмірі EUR544 млн і EUR636 млн відповідно.

В Україні до теперішнього часу джерела фінансування НПСВ на ТЕС не визначені. Міністерство енергетики, учасники ринку електроенергії та експерти галузі вказують на необхідність зрушити терміни реалізації Нацплану за викидами.

На думку головного диспетчера НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка, Україна через три роки буде змушена покривати дефіцит електроенергії за рахунок її імпорту в разі подальшого невиконання Національного плану скорочення викидів.

31 березня комітет Ради з питань екології та природокористування закликав Кабмін знайти джерела фінансування для екологічних модернізацій підприємств вже у 2021 році, щоб НПСВ в країні виконувався.