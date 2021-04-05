Зарази захисту первоцвітів екоактивісти перекопали дорогу на Київщині

Екологи давно вимагають заповідного статусу для лісу з пролісками в Броварському районі

Активісти Київського еколого-культурного центру самотужки перекопали дорогу поблизу села Бобрик, якою браконьєри вивозили з лісу зрубані дерева та первоцвіти. Про це повідомляється на сторінці центру у Facebook.

«Уже другий рік Київський еколого-культурний центр веде боротьбу за маленький ліс із пролісками, що дивом уцілів у Броварському районі Київщини. Місцеві мешканці надзвичайно варварським чином його знищують», – скаржаться екологи.

Цьогоріч вони вже виявили майже 100 місць, на яких селяни викопали проліски. Хтось накопав червонокнижні квіти для власного городу. А хтось – поніс на продаж, хоча це і заборонено законом.

До того ж місцеві мешканці регулярно рубають вікові ясени та звозять у ліс сміття. Керівництво Київської області на це все очі та не дає згоди на заповідання лісу.

Цієї весни, аби врятувати первоцвіти, які ще залишилися квітнути, екологи самотужки перекопали дорогу. Нею до лісу їздять машини з любителями нарвати проліски на продаж. А ще такими машинами вивозять зрубаний правічний ліс.

Раніше Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» оголосило про початок кампанії за збереження червонокнижних рослин, в ході якої мобільні групи комунальників, Нацполіції та Держекоінспекції патрулюватимуть території міста.