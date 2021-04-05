Екологи розкритикували проєкт дороги, яку Зеленський обговорював у Катарі

У ході «великого будівництва» планується знищити 42 тисячі дерев

Зведення Київської обхідної дороги, анонсоване президентом Володимиром Зеленським, не було узгоджене з екологами і приведе до знищення десятків гектарів лісу навколо столиці. Про це повідомляє Українська природоохоронна група на своїй сторінці у Facebook

Заплановане напівкільце завдовжки 150 кілометрів, загальний бюджет якого сягатиме 85 мільярдів гривень, за умов стабільного фінансування весь можна буде побудувати за п’ять-шість років.

Синім позначено дві ділянки обхідної дороги, які вже проєктуються. Жовтим – ділянки, на проєктування яких оголошено тендери. Фото: «Хмарочос»

Починатимуть будівництво із другої ділянки – 35-кілометрового відтинку між селом Бузова і Глевахою, який з’єднує траси М-06 і М-05. Ця ділянка коштуватиме 12 мільярдів. Передбачається будівництво двох мостів через річки Ірпінь та Бобриця, а також п’ять транспортних розв’язок. Далі за планом – будівництво першої ділянки завдовжки 18 кілометрів між селами Клавдієво-Тарасове і Бузова, що сполучатиме М-07 і М-06. Ці дві ділянки вже проєктуються.

Екологи заявляють, що на першій ділянці планується найменше автомобільне навантаження (25-30 тисяч автомобілів на добу) – зате потрібно знищити найбільшу площу лісів. Щонайменше 12 кілометрів дороги мають пройти лісовими масивами Київського та Клавдієвського лісгоспів: планується вирубати мінімум 42 тисячі дерев.

«З урахуванням планованої ширини полотна (чотири смуги по 3,75 метра кожна = 15 метрів) та вимог ДБН щодо відстані найближчих дерев до полотна (9 метрів), ширина просіки, яку необхідно прорубати, становить не менше 33 метрів. Отже, для прокладання 12 кілометрів дороги треба буде повністю знищити 40 гектар лісу та боліт», – порахували в UNCG.

Екологи вважають, що можна було б знайти альтернативи, які б розв’язали проблему транзитного потоку через Київ без знищення природи. Наприклад між М-07 та М-06 вже є траса від Калинівки через Макарів до Бородянки, яку можна було би розширити, побудувавши обходи населених пунктів.

Раніше зазначалося, що проєкт буде реалізовуватися в рамках президентської програми «Велике будівництво».

Крім того, сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський розраховує в будівництві окружної дороги навколо Києва на допомогу Катару. Про це повідомила пресслужба Зеленського у зведенні щодо візиту президента до цієї аравійської країни.

«Хочеться побудувати фундаментальну, велику дорогу, з мостами. Це буде значний кошторис, і Україні самій буде важче це зробити. Ми все одно це зробимо, але з такими партнерами завжди краще», – зазначив президент України після зустрічей з Еміром Держави Катар та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару.

Як повідомлялося раніше, в ході візиту до Катару між двома країнами було підписано 13 міжурядових угод та два комерційних контракти.