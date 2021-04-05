  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Центренерго» буде об’єднано з як мінімум дев'ятьма вугільними шахтами, – глава Фонду держмайна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Річна потреба &laquo;Центренерго&raquo; в вугіллі, за оцінками Фонду, складає 4,2 млн тонн - «Центренерго» буде об’єднано з як мінімум дев'ятьма вугільними шахтами, – глава Фонду держмайна
    Річна потреба «Центренерго» в вугіллі, за оцінками Фонду, складає 4,2 млн тонн

    «Хочемо, щоб українське вугілля і українські шахтарі забезпечували роботу наших компанії», – Сенниченко

    Фонд державного майна планує об’єднати в вертикально-інтегровану компанію з «Центренерго» від 9 до 11 вугільних шахт.

    Про це заявив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в ефірі телеканалу «Україна24».

    «Задача урядом поставлена таким чином, щоб компанія «Центренерго», яка споживає вугілля, отримала ті шахти, які мають перспективу. Завершилася так звана камеральна перевірка шахт, дистанційна. І на минулому тижні завершився фізичний об’їзд тих шахт для того, щоб вибрати з цих шахт ті, які будуть об’єднані з «Центренерго». Це буде, мабуть, 9 чи 11 шахт», – повідомив голова ФДМУ.

    Мова йде в першу чергу про шахти «Добропіллявугілля», які ще восени минулого року уряд вирішив повернути під управління держави.

    Річна потреба «Центренерго» в вугіллі, за оцінками Фонду, складає 4,2 млн тонн. Згідно з планами уряду та Фонду держмайна, приєднані до «Центренерго» шахти мають її забезпечити.

    «Ми хочемо, щоб українське вугілля і українські шахтарі забезпечували роботу української компанії», – наголосив Сенниченко.

    Нагадаємо, в жовтні 2020 року Кабінет Міністрів за пропозицією Фонду державного майна розірвав договір оренди шахт «Добропіллявугілля» з компанією ДТЕК, для того, щоб створити вертикально-інтегровану компанію на базі цих шахт і ТЕС «Центренерго».

    ДТЕК орендував ці шахти з 2010 року. В їх розвиток і оновлення обладнання було інвестовано понад $ 400 млн, завдяки чому ці шахти мають найвищу продуктивність і низьку собівартість серед усіх державних шахт.

    Процес передачі шахт в державне управління завершився 25 січня 2021 року.

    Теги: ТЕС вугілля ДТЕК Фонд державного майна Центренерго Дмитро Сенниченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies