Кабмін погодив кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА



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Валерій Міщенко зазначив, що при переході на державну службу передасть свій бізнес синові, щоб не було конфлікту інтересів

Валерій Міщенко заявив, що в першу чергу буде «розбиратися з фінансовими потоками: куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються»

Кабінет міністрів погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це йшлося під час трансляції засідання Кабінету міністрів 5 серпня, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан («Слуга народу») у Facebook

Міщенко у своєму виступі сказав, що в першу чергу буде «розбиратися з фінансовими потоками: куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються».

Кандидат розповів, що він – підприємець, із 2001 року займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Міщенко зазначив, що при переході на державну службу передасть свій бізнес синові, щоб не було конфлікту інтересів.

«Я бачу конфлікт інтересів, коли мені запропонували, я сказав, що це може бути конфлікт інтересів – але мені на це сказали, що в мене не буде конфлікту інтересів», - зазначив кандидат на посаду голови ОДА

За даними YouControl, Міщенко значиться засновником восьми компаній і керівником двох.

Також Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: крім Міщенка, погодив Наталю Заболотну й Сергія Здітовецького на посади першого заступника і заступника голови Вінницької ОДА, а Віталія Тишечка – на посаду заступника голови Запорізької ОДА.