Кабмін погодив кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА
Валерій Міщенко заявив, що в першу чергу буде «розбиратися з фінансовими потоками: куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються»
Кабінет міністрів погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це йшлося під час трансляції засідання Кабінету міністрів 5 серпня, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан («Слуга народу») у Facebook
Міщенко у своєму виступі сказав, що в першу чергу буде «розбиратися з фінансовими потоками: куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються».
Кандидат розповів, що він – підприємець, із 2001 року займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Кіровоградській та Чернігівській областях.
Міщенко зазначив, що при переході на державну службу передасть свій бізнес синові, щоб не було конфлікту інтересів.
«Я бачу конфлікт інтересів, коли мені запропонували, я сказав, що це може бути конфлікт інтересів – але мені на це сказали, що в мене не буде конфлікту інтересів», - зазначив кандидат на посаду голови ОДА
За даними YouControl, Міщенко значиться засновником восьми компаній і керівником двох.
Також Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: крім Міщенка, погодив Наталю Заболотну й Сергія Здітовецького на посади першого заступника і заступника голови Вінницької ОДА, а Віталія Тишечка – на посаду заступника голови Запорізької ОДА.