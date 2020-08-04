Статус безробітного за час карантину отримали майже 400 тисяч українців



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Із 12 березня по 31 липня статус безробітного отримали понад 395 тисяч людей в Україні

У липні статус безробітного отримали 68 тисяч громадян України

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зафіксували заявили, що в Україні ріст безробіття сповільнився.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Отже, у квітні поточного року статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їхня чисельність становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тис.

Загалом за період карантину, із 12 березня по 31 липня, статус безробітного отримали понад 395 тис. громадян. Від початку року працевлаштовано понад 370 тис. громадян, у тому числі за період карантину – 222 тис.

Зокрема, вдалось задіяти людей у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих; у переробній промисловості – 14% та у сфері торгівлі – 13%.

Напередодні повідомлялося, що в Україні статус безробітного мають понад пів мільйона людей. Допомогу по безробіттю отримують 426 тисяч осіб.

В Україні з 1 липня зріс рівень максимальної допомоги з безробіття. Це означає, що ті, хто отримував максимальну допомогу з безробіттю - 8408 грн, з 1 липня почали отримувати 8788 грн за місяць.

Як повідомлялося, в Україні кожен п'ятий працює без трудової книжки.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

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