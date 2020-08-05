У Бейруті вибухнула селітра з судна, що належало російському бізнесмену - ЗМІ



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Корабель, який вибухнув у Бейруті, належить російському бізнесмену Ігорю Гречушніку, який проживає зараз на Кіпрі Фото: Mohamed Azakir/Reuters

У 2015 року селітру відправили на склад, а саме судно і його вантаж весь час очікували продажу або утилізації

Аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. Про це з посиланням на підсумки засідання Вищої ради з оборони Лівану повідомив телеканал LBCI.

Rhosus перевозило 2750 т селітри з Батумі в Мозамбік. У вересні 2013 року воно зробило незаплановану зупинку в Бейруті через неполадки на борту.

Після перевірки судна екіпажу заборонили виводити його з порту. Конфіскована з судна селітра зберігалася на складі на 12-му причалі порту Бейрута, її повинні були утилізувати. Через те, що на судні залишався небезпечний вантаж, ліванська влада залишили на ньому чотирьох моряків, які повинні були чекати змінного екіпажу.

Власником цього судна був російський підприємець, який проживає на Кіпрі, уродженець Хабаровська Ігор Гречушкін. Так стверджували моряки, які працювали на Rhosus. За їхніми словами, власник заявив, що збанкрутував, і «фактично кинув судно». Юристи кредиторів отримали три ордери на арешт Rhosus, яке ходило під молдовським прапором.

До слова, у МЗС України поки немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

Вибух стався під час процесу зварювання дверей в ангарі порту. Це призвело до вибуху 2750 тонн амонію, еквівалентного 1800 тоннам тротилу.

За попередніми данини, загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.