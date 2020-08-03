Держбюджет недоотримав з початку року 30 млрд грн планових доходів



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У липні 2020 року доходи державного бюджету України склали 68,9 млрд гривень. Це на 8,0% більше плану, проте на 10,8% менше рівня минулого року, коли вони становили 77,7 млрд грн

З січня до липня 2020 року бюджет отримав доходів на суму 588,3 млрд гривень

Державний бюджет України з січня до липня 2020 року отримав доходів на суму 588,3 млрд гривень, що на 4,9% (30,4 млрд грн) менше плану, скоригованого у квітні. Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 7 місяців 2020 року на 0,7% вище минулорічних у відповідний період, коли вони становили 584,1 млрд грн.

зазначається, що у липні 2020 року доходи державного бюджету України склали 68,9 млрд гривень. Це на 8,0% більше плану, проте на 10,8% менше рівня минулого року, коли вони становили 77,7 млрд грн.

Водночас сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць дещо скоротилася та на 1 серпня складає 51,7 млрд грн (місяцем раніше - 75,7 млрд гривень).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за червень 2020 року склали 131,2 млрд грн. Більше половини доходів (64,2 млрд грн) забезпечили державні «Нафтогаз» і «Приватбанк».

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, яким буде держбюджет-2021.