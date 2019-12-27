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    Економіка та фінанси

    Кабмін призначив першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції

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    Кабмін призначив першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції

    Першим заступником керівника ДАБІ стала Олена Костенко, - уряд

    Кабінет міністрів України призначив першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олену Костенко.

    Про це йдеться в розпорядженні на сайті Кабміну.

    «Призначити Костенко Олену Ігорівну першим заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України з 27 грудня 2019 р. строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на два місяці», - йдеться у документі.

    Як зазначається у біографії 32-річної Костенко, вона закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету, є кандидатом юридичних наук.

    На державну службу прийшла в травні 2014 року, після Революції Гідності, аналітиком до Кабміну.

    У 2015-2016 роках працювала в.о. директора Департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції Секретаріату КМУ, а потім першим заступником директора Департаменту з питань ефективного управління держвласністю Секретаріату КМУ.

    У 2015 році брала активну участь в проведенні резонансних службових розслідуваннях, зокрема, у перевірці діяльності Державної фіскальної служби України щодо неефективності управління.

    З квітня 2016 року, після зміни Кабміну Олена Костенко стала начальником Управління з питань державного майна і підприємств Міністерства освіти і науки України.

    На цій посаді Костенко займалася створенням внутрішнього реєстру державного майна і правовстановлюючих документів на майно та земельні ділянки, які перебували в сфері управління МОН. Також Костенко займалася удосконаленням нормативної бази цього управління Міносвіти.

    Раніше в.о. голови ДАБІ був Олександр Строкач.

    Кабмін ДАБІ уряд майно
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