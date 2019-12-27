Кабмін призначив першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції
Першим заступником керівника ДАБІ стала Олена Костенко, - уряд
Кабінет міністрів України призначив першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олену Костенко.
Про це йдеться в розпорядженні на сайті Кабміну.
«Призначити Костенко Олену Ігорівну першим заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України з 27 грудня 2019 р. строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на два місяці», - йдеться у документі.
Як зазначається у біографії 32-річної Костенко, вона закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету, є кандидатом юридичних наук.
На державну службу прийшла в травні 2014 року, після Революції Гідності, аналітиком до Кабміну.
У 2015-2016 роках працювала в.о. директора Департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції Секретаріату КМУ, а потім першим заступником директора Департаменту з питань ефективного управління держвласністю Секретаріату КМУ.
У 2015 році брала активну участь в проведенні резонансних службових розслідуваннях, зокрема, у перевірці діяльності Державної фіскальної служби України щодо неефективності управління.
З квітня 2016 року, після зміни Кабміну Олена Костенко стала начальником Управління з питань державного майна і підприємств Міністерства освіти і науки України.
На цій посаді Костенко займалася створенням внутрішнього реєстру державного майна і правовстановлюючих документів на майно та земельні ділянки, які перебували в сфері управління МОН. Також Костенко займалася удосконаленням нормативної бази цього управління Міносвіти.
Раніше в.о. голови ДАБІ був Олександр Строкач.