У Кабміні обіцяють цього тижня запустити електронний «кабінет забудовника»



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За словами профільного міністра, цей інструмент передбачений в рамках боротьби з корупцією у будівельній галузі

Забудовники зможуть отримувати послугу ДАБІ в електронному вигляді

Запуск електронного «кабінета забудовника» запланований вже на цей тиждень.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак.

За її словами, цей інструмент передбачений в рамках боротьби з корупцією у будівельній галузі, зокрема реформуванні Державної архітектурно-будівельної інспекції.

«Ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об’єкти з незначними наслідками, так званий СС1, будувати об’єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ. Коли вони відкривають свій електронний кабінет, завантажують всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і отримують послугу ДАБІ так само в електронному вигляді. Тобто у свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їх інформація прийнята, і побачили себе вже в реєстрі як ті, хто подав документи і отримав дозвіл на початок будівництва», – сказала Бабак.

За її словами, «дуже велика кількість людей» будують саме об’єкти, які підпадають під класифікацію СС1.