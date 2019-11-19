Інспекція вимагає зменшити удвічі висоту бізнес-центру, що виросте біля «Зоряного»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В історичному центрі Києва планували звести будівлю висотою майже 51 м

По вул. Московській, 8 планується будівництво торгово-офісного комплексу Arsenal Plaza

Головний інспектор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві 18 жовтня зупинив дію містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі – корпус №4 (літ Е) під адміністративну будівлю з паркінгом» на вул. Московській, 8 у Печерському районі. Про це свідчить ухвала Окружного адмінсуду Києва від 12 листопада.

Водночас інспектор видав припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності із вимогою усунути порушення у пункті 1 «Містобудівні умови та обмеження» гранична висота h=50,7 м шляхом приведення вимог містобудівних умов та обмежень до положень Генерального плану Києва.

Як відомо, вул. Московська, 8 знаходиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження щодо висоти – не вище 27 м.

Як відомо, на початку квітня цього року корпус заводу «Арсенал» з ділянкою по вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу) за 563,71 млн грн були продані на аукціоні. Добровільний продаж провів «Укргазбанк» через СЕТАМ.

Раніше повідомлялося, що на 1,36 га по вул. Московській, 8 планується будівництво торгово-офісного комплексу Arsenal Plaza. Наприкінці серпня Департамент містобудування КМДА погодило висоту цього об’єкту на рівні майже 51 м.

У вересні цього року столична Держархбудінспекція погодила початок будівельних робіт з реконструкції корпусу заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом.

Замовником будівництва є ТОВ «Філософія девелопмент», яке у квітні цього року купило на аукціоні СЕТАМу корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн. «Філософія девелопмента» пов’язане з корпорацією «Укрбуд» екснардепа Максима Микитася.

Підрядником будівництва є ТОВ «Девіжн Констракшн», засновниками якого є Анатолій Мовчан (80%) і ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж» (20%), бенефіціаром якого є Дмитро Буряк. Російський бізнесмен Дмитро Буряк відомий на ринку як девелопер будівельних проектів «DeVision» у Литві та Україні, а також виробник біологічно активних добавок.

Джерело: Наші гроші