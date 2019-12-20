Компанії друга Богдана анулювали дозвіл на будівництво висоток на Печерську



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Компанія з орбіти скандального забудовника Андрія Вавриша збиралася звести висотку у зсувонебезпечному місці в центрі Києва

ДАБІ анулювала дозвіл на скандальну забудову схилу у Печерському районі

Державна архітектурно-будівельна інспекція анулювала дозвіл на будівництво житлового, офісно-торговельного та спортивно-оздоровчого комплексу з вбудованою інфраструктурою та підземним паркінгом на вул. Вільшанська, 2-6 у Печерському районі Києва, який раніше видала компанії з орбіти девелопера Андрія Вавриша, який товаришує з теперішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це повідомляє пресслужба ДАБІ.

Цьому сприяли публікації у ЗМІ.

«Підставою прийняття такого рішення стали результати позапланової перевірки, проведеної Департаментом ДАБІ у Києві, щодо дотримання вимог законодавства при видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Перевіркою встановлено, що Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) видано містобудівні умови та обмеження всупереч наявним невідповідностям, а саме: наміри забудови землі не відповідають положенням містобудівної документації на місцевому рівні, у тому числі щодо висотності об’єкта будівництва», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим головним інспектором будівельного нагляду скасовано дію містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» це є підставою для анулювання дозволу на виконання будівельних робіт.

Тож 19 грудня 2019 року Держархбудінспекцією прийнято рішення про анулювання дозволу на будівництво на вул. Вільшанська, 2-6.





Раніше ЗМІ повідомили, що компанія «МК 8» з орбіти девелопера Андрія Вавриша отримала дозвіл будувати висотки на вулиці Вільшанській.

Мова йде про зсувонебезпечний схил, де раніше будувати збиралися компанії відомого своїми сумнівними діями на будівельному ринку Анатолія Войцеховського та навіть засвітилась компанія «Укрбуд», керівником якої свого часу був екснардеп, а нині фігурант кримінального провадження за підозрою у корупційному скандалі з будівництвом житла для Національної гвардії Максим Микитась. Але через суд, рішення Київради та протести місцевих - звести тут житловий комплекс ніхто з них не зміг.