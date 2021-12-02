Кабмін продовжив максимальне мито на імпорт товарів з Росії

Спецмита на російські товари діятимуть до 31 грудня 2022 року

Раніше між Україною та Росією були нульові мита

Кабінет Міністрів України продовжив на рік дію спецмита на російські товари. Рішення ухвалено на засіданні у четвер, 2 грудня.

Зазначається, що застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ), продовжується до 31 грудня 2022 року.

Вони поширюються на імпорт товарів, країною походження яких є РФ.

У пояснювальній записці йдеться, що Росія в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України, у зв'язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу.

З боку Росії також застосовуються інші торгові заборони та обмеження щодо українських товарів.

Як відомо, у рамках Зони вільної торгівлі СНД між Україною та Росією були нульові мита. Але після того, як Москва їх скасувала, Київ запровадив мита, передбачені СОТ. Вони називаються пільговими, але максимально можливими для партнерів у рамках СОТ.

До слова, Росія підвищила експортне мито на металобрухт до 100 євро за тонну.

На думку президента Асоціації «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, заходи щодо торгівлі металобрухтом, анонсовані в ЄС та Росії, створять несприятливі умови для роботи металургійного сектора в Україні.

Також у серпні США запровадили мито на імпорт безшовних труб з України.