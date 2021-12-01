Пластикові пакети у магазинах стануть платними з 10 грудня

Одноразові пакети для фруктів, овочів та хліба поки безкоштовні, але з 10 грудня стануть платними

Одноразові пакети для фруктів, овочів та хліба поки безкоштовні, але з 10 грудня стануть платними

Уряд встановив ціни на пластикові пакети у супермаркетах

В українських магазинах з 10 грудня 2021 року одноразові пластикові пакети стануть платними. Їх продаватимуть за ціною від 2 до 3 гривень за торбинку. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

Для адаптації та виведення з обігу пластикових пакетів надають три місяці.

Ціни на пакети будуть такими:

пакет без ручок і без бічних складок – 2 грн;

пакет без ручок з бічними складками – 2,50 грн;

пакет з ручками і з бічними складками – 3 грн.

Використовувати пластикові пакети буде заборонено в усіх сферах обслуговування, їх надаватимуть лише за гроші. За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів суб'єктів господарювання каратимуть штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення – у розмірі від 3400 до 8500 грн. Виняток становлять біорозкладані пакети для упаковки у виробництві.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, призначених для пакування свіжої риби та м'яса, сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їхня заборона планується після 2023 року.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 до 17 тис. грн., у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.

Пізніше екологи назвали головну проблему закону.

Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чим Україні може бути корисний досвід африканських країн щодо заборони пластикових пакетів.