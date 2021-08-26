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    США запровадили мито на імпорт безшовних труб з України

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    Україна постачає до США&nbsp;безшовні труби - США запровадили мито на імпорт безшовних труб з України
    Україна постачає до США безшовні труби
    Фото: uprom.info

    Мито на українські труби становить 23,75%

    Департамент торгівлі США оголосив про запровадження остаточних антидемпінгових митних тарифів на імпорт лінійних і безшовних труб з Південної Кореї, Росії, Чехії та України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Комісії з міжнародної торгівлі США.

    Розмір антидемпінгового мита на імпорт безшовних труб з України становить 23,75%, з Південної Кореї – 4,48%, з Росії – 209,72%.

    Раніше США оголосили про намір запровадити імпортне мито в розмірі 23,75% на труби нафтогазового сортаменту. Додатково діє мито на імпорт сталі в розмірі 25%.

    Рішення про введення мит було прийнято після того, як на початку серпня американська влада заявила, що в результаті їх ввезення американський промисловості було «завдано значної шкоди».

    До слова, за даними ЗМІ «Укргазвидобування» хоче закупити труби на 280 млн грн в обхід Prozorro. Компанія планує закупити трубну продукцію на суму більш ніж 280 млн гривень за закритою процедурою.

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    Теги: Росія митниця США імпорт бізнес промисловість Україна
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    США запровадили мито на імпорт безшовних труб з України