Світові ціни на пшеницю рекордно зростають. Названо причини

Погода в Австралії та США продовжує визначати тенденції цін на пшеницю

Погодні умови у багатьох регіонах світу, де вирощується ця культура, вселяють побоювання щодо майбутнього врожаю

Потужні опади у східній частині Австралії, які затримують збирання врожаю пшениці та можуть знизити рівень протеїну в зерні, призвели до різкого спекулятивного зростання світових цін на цей злак. Про це повідомляє профільне видання graintrade.com.ua.

На поточні ціни впливають також прогнози сухої погоди в регіонах вирощування озимої пшениці у США.

Зокрема, на Південних рівнинах та на південному заході країни посушлива погода посилює стрес на посівах озимої пшениці. На наступні 7-10 днів істотних опадів не прогнозують, проте температура перевищуватиме норму.

Слід зазначити, що не в усіх регіонах світу погодні умови не сприяють завершенню збирання пшениці та вселяють побоювання щодо майбутнього врожаю.

Так, у Південній Америці погода сприяє розвитку посівів сої та кукурудзи, а також збиранню врожаю пшениці.

Дощі, які прийшли до чорноморських країн, покращать зволоженість ґрунту на посівах озимої пшениці. Протягом наступних 7-10 днів там очікуються потужніші опади, які покращать стан посівів, чому сприятиме підвищення температури до 8-12 оС.

Вже до вихідних у східній частині Австралії кількість опадів зменшиться, а з наступного тижня запанує суха погода, яка дозволить прискорити збирання врожаю.

У Бразилії погода сприяє розвитку посівів сої та кукурудзи, особливо у центральних регіонах, де тривають рясні дощі. В південній частині країни кількість опадів менша, що дозволяє продовжити збирання пшениці.

Раніше повідомлялося, що в Україні вирішили, скільки пшениці продавати за кордон, щоб залишилося для власних потреб.

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