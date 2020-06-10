Кабмін програв апеляцію щодо виплати Суркісам $250 млн



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Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва, Приватбанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше $250 млн за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року

Приватбанк готується до подання касаційної скарги і розгляду цієї справи Верховним Судом

Київський апеляційний суд у середу, 10 червня, відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів щодо зобов'язання Приватбанку виплатити $250 мільйонів за депозитними договорами з офшорним компаніям братів Суркісів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на юридичного радника Приватбанку Андрія Пожидаєва.

«Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції Кабінету міністрів, залишив постанову Печерського райсуду в силі. Ми готуємося до подання касаційної скарги і розгляду цієї справи Верховним Судом, оскільки у Верховного Суду однозначна практика – рішення про забезпечення позову не може підміняти рішення спору по суті», - сказав він.

Нагадаємо, відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва, Приватбанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше $250 млн за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії Приватбанку під час націоналізації (bail in).



15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації.



Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. Нацбанк вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу «1+1», що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.