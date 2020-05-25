Українські банки знижують ставки за депозитами



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Банки майже не знизили процентні ставки для вкладів в іноземній валюті

Найбільше знизилися ставки на гривневі вклади на терміни понад пів року і понад рік

Українські банки протягом минулих двох тижнів знижували ставки за депозитами. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Зазначається, найпомітніше опустилася прибутковість за гривневими вкладами.

Знизили ставки банки КредіАгріколь, Універсал, Індустріал, Південний, ПУМБ, Приватбанк, ПроКредит, Райффайзен Аваль.

Найбільше знизилися ставки на гривневі вклади на терміни понад пів року і понад рік (на 0,22 п.п. до 10,63% і до 10,29% річних відповідно). Депозити на період від трьох місяців до пів року подешевшали на 0,2 п.п. і пропонують 10,49% річних.

Середня ставка для періодів від місяця до трьох впала на 0,18 п.п. і становить 8,78% річних. Вклади терміном до місяця не зазнали змін і надають 8,8% річних, а прибутковість безстрокових заощаджень виросла на 0,24 п.п. до 6,72% річних.

Банки майже не знизили процентні ставки для вкладів у доларах. Максимально втратили в ставках терміни від пів року до року - 0,5 п.п., і пропонують 1,54% річних. Синхронно опустилася прибутковість депозитів на термін понад три місяці і понад рік (на 0,03 п.п. до 1,2% і до 1,97% річних відповідно).

Депозити строком від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. до 0,96% річних. Депозити періодом менше місяця як і раніше надають 2,19% річних. А безстрокові заощадження подорожчали на 0,32 п.п. і пропонують 0,69% річних.

Також банки майже не знижували ставки для депозитів в євро. Середня ставка для вкладів строком понад рік впала на 0,02 п.п. і становить 1,22% річних. Вклади на періоди від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. до 0,84% річних.

Решта періодів не змінилися і пропонують ті ж відсотки, що і раніше: на терміни до місяця - 2,16% річних, від трьох до 6 місяців - 0,81% річних, а від 6 до 12 - 1,15% річних. Безстрокові заощадження банки надають під 0,29% річних.

Як повідомлялося, експертка Юлія Корнєєва вважає, що гривня впаде ближче до осені через зменшення надходжень від транзиту газу і світову кризу.

До відома, ексміністр економіки Володимир Лановий також прогнозує падіння до 30 гривень за долар гривні вже за кілька місяців.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2020 року скоротився на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Реальний ВВП у I кварталі 2020 року зменшився на 0,8%.