А як же Суркіс? МОЗ склав список вимог для проведення футбольних матчів (документ)



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Глядачів на трибунах українських стадіонів побачимо ще не скоро Фото - Sky Sport

Сезон в Україні має відновитися найближчої неділі

Міністерство охорони здоров’я дало дозвіл на відновлення футбольного сезону в Україні. Клуби української Прем’єр-ліги вийдуть на поле уже найближчої суботи. Правда, з дотриманням цілого списку вимог.

УПЛ отримала давно обіцяні рекомендації Мінохорони здоров’я щодо організації футбольних матчів. Ці обмеження начебто й зрозумілі, але можуть зачепити кілька прошарків футбольного процесу. Приміром, заборонено відвідувати матчі особам, старшим 60-ти років. А отже теоретично на стадіон не потраплять, скажімо, власники київського «Динамо» - 70-річний Григорій Суркіс і 61-річний Ігор суркіс. Проблема також виникне і з хлопчиками, які подають м’ячі, аджена стадіон пускатимуть тільки старших 18 років.

Ось ще кілька пунктів з рекомендацій, на які треба звернути особливу увагу.

Тестування на коронавірус проводиться раз у 14 днів. Хворого відсторонюватимуть, про зупинення змагань не згадується ані слова.

Температуру мірятимуть до тренування і перед матчами. Не допускатимуть на стадіони із t°37'2.

В одному приміщенні може перебувати не більше однієї особи на 10 кв.м, митися команди після матчів будуть у готелях.

Директор матчу може вимагати список усіх осіб, які присутні на грі.

Масковий режим обов’язковий для усіх, крім гравців, тренерів та арбітрів на полі.

Організатори максимально розводять у часі прибуття команд на матч, скасовані будь-які спільні процедури.

Прес-конференція проводиться онлайн або ж у залі із масками, якщо у ній перебуває не більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, що вже 30 травня у матчі 24-го туру УПЛ мають зустрітися лідери – «Шахтар» і «Динамо».