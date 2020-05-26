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    А як же Суркіс? МОЗ склав список вимог для проведення футбольних матчів (документ)

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    Глядачів на трибунах українських стадіонів побачимо ще не скоро - А як же Суркіс? МОЗ склав список вимог для проведення футбольних матчів (документ)
    Глядачів на трибунах українських стадіонів побачимо ще не скоро
    Фото - Sky Sport

    Сезон в Україні має відновитися найближчої неділі

    Міністерство охорони здоров’я дало дозвіл на відновлення футбольного сезону в Україні. Клуби української Прем’єр-ліги вийдуть на поле уже найближчої суботи. Правда, з дотриманням цілого списку вимог.

    УПЛ отримала давно обіцяні рекомендації Мінохорони здоров’я щодо організації футбольних матчів. Ці обмеження начебто й зрозумілі, але можуть зачепити кілька прошарків футбольного процесу. Приміром, заборонено відвідувати матчі особам, старшим 60-ти років. А отже теоретично на стадіон не потраплять, скажімо, власники київського «Динамо» - 70-річний Григорій Суркіс і 61-річний Ігор суркіс. Проблема також виникне і з хлопчиками, які подають м’ячі, аджена стадіон пускатимуть тільки старших 18 років.

    Ось ще кілька пунктів з рекомендацій, на які треба звернути особливу увагу.

    Тестування на коронавірус проводиться раз у 14 днів. Хворого відсторонюватимуть, про зупинення змагань не згадується ані слова.

    Температуру мірятимуть до тренування і перед матчами. Не допускатимуть на стадіони із t°37'2.

    В одному приміщенні може перебувати не більше однієї особи на 10 кв.м, митися команди після матчів будуть у готелях.

    Директор матчу може вимагати список усіх осіб, які присутні на грі.

    Масковий режим обов’язковий для усіх, крім гравців, тренерів та арбітрів на полі.

    Організатори максимально розводять у часі прибуття команд на матч, скасовані будь-які спільні процедури.

    Прес-конференція проводиться онлайн або ж у залі із масками, якщо у ній перебуває не більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

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    А як же Суркіс? МОЗ склав список вимог для проведення футбольних матчів (документ)
    А як же Суркіс? МОЗ склав список вимог для проведення футбольних матчів (документ)
    А як же Суркіс? МОЗ склав список вимог для проведення футбольних матчів (документ)
    Документи - УПЛ

    Нагадаємо, що вже 30 травня у матчі 24-го туру УПЛ мають зустрітися лідери – «Шахтар» і «Динамо».

     Читайте також: Пандемія — не вирок. Український футбол і криза: хто кого?
    Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга Ігор Суркіс УПЛ коронавірус
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