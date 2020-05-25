Приватбанк звернувся до суду щодо перегляду справ А-Банку та ФК «Динамо Київ»



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У Приватбанку стверджують, що підставою для подачі заяв стало встановлення нових обставин

Банк прагне повернути 407 млн грн, що були стягнуті судами на користь А-Банку та ФК «Динамо Київ»

Приватбанк 22 травня звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду із двома заявами. Про це йдеться на сайті Приватбанку.

У банку зазначили, що у заявах йдеться про перегляд постанов суду у справах за позовами АТ «А-Банк» та ТОВ «ФК «Динамо «Київ», які належать родині Суркісів, через нові обставини.

Згідно з постановами суду, з Приватбанку було стягнуто майже 407 млн грн ще у 2018 р.

У Приватбанку стверджують, що підставою для подачі заяв стало встановлення обставини, що сам пан Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером ПриватБанку паном Ігорем Коломойським у медіагрупі «1+1». «Таке підтвердження міститься в позові пана Суркіса, що був поданий співвласником А-Банку наприкінці минулого року до суду в Лондоні. Це є однією з підстав для висновку про його пов'язаність з Приватбанком», - йдеться у повідомленні банку.

У Приватбанку наголошують, що обставина володіння і розпорядження часткою в телеканалі «1+1» спростовувалась і спростовується паном Суркісом та пов'язаними з родиною Суркісів компаніями в Україні.

«Українські суди задовольнили позови А-Банку та ФК «Динамо «Київ», серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку у медіагрупі «1+1», - нагадали у банку.

Приватбанк вважає, що рішення у справах А-Банку та ФК «Динамо Київ» мають бути переглянуті за нововиявленими обставинами. «Також за цими обставинами має бути підтверджено законність визначення пана Ігоря Суркіса пов'язаною з Приватбанком особою», - наголошують у банку.

Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів обсягом 1 млрд грн на акції додаткової емісії Приватбанку під час націоналізації (bail-in).