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    Економіка та фінанси

    Приватбанк звернувся до суду щодо перегляду справ А-Банку та ФК «Динамо Київ»

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    У Приватбанку стверджують, що підставою для подачі заяв стало встановлення нових обставин - Приватбанк звернувся до суду щодо перегляду справ А-Банку та ФК «Динамо Київ»
    У Приватбанку стверджують, що підставою для подачі заяв стало встановлення нових обставин

    Банк прагне повернути 407 млн грн, що були стягнуті судами на користь А-Банку та ФК «Динамо Київ»

    Приватбанк 22 травня звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду із двома заявами. Про це йдеться на сайті Приватбанку.

    У банку зазначили, що у заявах йдеться про перегляд постанов суду у справах за позовами АТ «А-Банк» та ТОВ «ФК «Динамо «Київ», які належать родині Суркісів, через  нові обставини.

    Згідно з постановами суду, з Приватбанку було стягнуто майже 407 млн грн ще у 2018 р.

    У Приватбанку стверджують, що підставою для подачі заяв стало встановлення обставини, що сам пан Ігор Суркіс  підтвердив  свою спільну  власність з колишнім акціонером ПриватБанку паном Ігорем Коломойським у медіагрупі «1+1». «Таке підтвердження міститься в позові пана Суркіса, що був поданий співвласником А-Банку наприкінці минулого року до суду в Лондоні. Це є однією з підстав для висновку про його пов'язаність з Приватбанком», - йдеться у повідомленні банку.

    У Приватбанку наголошують, що обставина володіння і розпорядження часткою в телеканалі «1+1» спростовувалась і спростовується  паном Суркісом та  пов'язаними з родиною Суркісів компаніями в Україні.

    «Українські суди задовольнили позови А-Банку та ФК «Динамо «Київ», серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку у медіагрупі «1+1», - нагадали у банку. 

    Приватбанк вважає, що рішення у справах А-Банку та ФК «Динамо Київ» мають бути переглянуті за нововиявленими обставинами. «Також за цими обставинами має бути підтверджено законність визначення пана Ігоря Суркіса пов'язаною з Приватбанком особою», - наголошують у банку.

    Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з  Приватбанком  особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів обсягом 1 млрд грн на акції додаткової емісії Приватбанку під час націоналізації (bail-in).

     

    Київ суд Приватбанк Ігор Суркіс
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