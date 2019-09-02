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    Економіка та фінанси

    Кабмін протягом вересня відбере найяскравіші нацпроекти для міжнародних інвесторів – прем’єр

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    Гончарук на нараді з президентом, 2 вересня - Кабмін протягом вересня відбере найяскравіші нацпроекти для міжнародних інвесторів – прем’єр
    Гончарук на нараді з президентом, 2 вересня

    «Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері», - зазначив Гончарук

    Кабінет міністрів планує до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проекти, які представлятимуть Україну перед інвесторами.

    Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив 2 вересня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

    «До кінця місяця ми представимо список нормальних та яскравих нацпроектів», - сказав він.

    За словами голови Кабміну, ці проекти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.

    «Ми зібрали за останній місяць інформацію про нацпроекти. Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері», - зазначив Гончарук.

    Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

    До слова, під головуванням Гончарука у понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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