Кабмін протягом вересня відбере найяскравіші нацпроекти для міжнародних інвесторів – прем’єр



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Гончарук на нараді з президентом, 2 вересня

«Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері», - зазначив Гончарук

Кабінет міністрів планує до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проекти, які представлятимуть Україну перед інвесторами.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив 2 вересня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«До кінця місяця ми представимо список нормальних та яскравих нацпроектів», - сказав він.

За словами голови Кабміну, ці проекти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.

«Ми зібрали за останній місяць інформацію про нацпроекти. Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері», - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

До слова, під головуванням Гончарука у понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Джерело: Інтерфакс-Україна