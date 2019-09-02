Зеленський зібрав керівництво Ради, Кабміну та правоохоронців (онлайн-трансляція)



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Зустріч Зеленського із керівництвом Ради, міністрами та правоохоронцями, 2 вересня

На зустрічі будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду, повідомив журналістам міністр інфраструктури Владислав Криклій

У понеділок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський проводить зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів та правоохоронних органів.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив журналістам біля Офісу президента України, що під час зустрічі Зеленського із керівництвом Ради, Кабміну та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.

«Тема цієї зустрічі – це комунікація, налагодження спільних планів, тому що, як президент за 100 днів звітував, так і ми маємо теж вималювати дорожню карту для нашого уряду, яку будемо через місяць презентувати, наш план дій. І це все має бути синхронізоване з тим, що було в політичній програмі партії «Слуга народу», - зазначив Криклій, якого цитує УНН.

Як відомо, напередодні Зеленський відвідав із дводенним візитом Польщу.

Глава держави 31 серпня у Варшаві мав зустрічі з найвищими посадовими особами Польщі, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського.

1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-м роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США та прем’єр-міністром Бельгії.

Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

Зеленський у Варшаві зустрівся із віце-президентом США Майклом Пенсом.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

Під головуванням Гончарука у понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.