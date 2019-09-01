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    Політика

    Олексій Гончарук у понеділок збирає Кабмін

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук&nbsp; - Олексій Гончарук у понеділок збирає Кабмін
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

    Засідання розпочнеться о 14:00

    Під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука у понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.

    Про це повідомляє пресслужба КМУ.

    «2 вересня під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що засідання розпочнеться о 14:00.

    У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних органів.

    Як зазначається в анонсі, захід проходитиме в Офісі Президента.

    Нагадаємовихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.

    Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

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