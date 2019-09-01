Олексій Гончарук у понеділок збирає Кабмін
Засідання розпочнеться о 14:00
Під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука у понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.
Про це повідомляє пресслужба КМУ.
«2 вересня під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що засідання розпочнеться о 14:00.
У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних органів.
Як зазначається в анонсі, захід проходитиме в Офісі Президента.
Нагадаємо, вихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.
Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.