Олексій Гончарук у понеділок збирає Кабмін



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Засідання розпочнеться о 14:00

Під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука у понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

«2 вересня під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання розпочнеться о 14:00.

У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних органів.

Як зазначається в анонсі, захід проходитиме в Офісі Президента.

Нагадаємо, вихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.