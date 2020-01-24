Кабмін звільнив трьох топ-менеджерів «Енергоатому»



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Уряд звільнив трьох віце-президентів ДП «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» - Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного

Кабінет міністрів звільнив трьох топ-менеджерів ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме: першого віце-президента Олександра Шавлакова, віце-президентів Айсіна Айдина та Володимира Пишного. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну, яке було опубліковане 24 січня.

«Уряд звільнив трьох віце-президентів ДП «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» - Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляло агентство ExPro, в кінці листопада 2019 року Кабмін звільнив попереднього президента «Енергоатома» - Юрія Недашковського. Дане рішення про звільнення було прийняте з ініціативи міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

6 грудня 2019 року Недашковський подав до суду заяву про забезпечення позову, в якій просив зупинити дію урядового розпорядження.