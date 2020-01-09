За дешеву електроенергію українці переплачують в ціні товарів і послуг - ЗМІ



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Бізнес закладає витрати на дешеву електроенергію населенню в кінцеву вартість товарів і послуг

Тариф на електроенергію для населення не відображає реальну вартість ресурсів, - ЗМІ

Перехресне субсидування в українській енергетиці суперечить вимогам Євросоюзу і призводить до «перекосу» енергоринку. Про це йдеться в матеріалі УHH.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартувала реформа енергоринку, що повинна була ввести ринкові тарифи на електроенергію для всіх споживачів і скасувати перехресне субсидування - коли великі промислові підприємства платять за завищеним тарифом, дотуючи тим самим побутових споживачів. Для них тариф на електроенергію залишається найнижчим в Європі - в середньому 1,25 грн / кВт * год.

«Дешева електроенергія для населення обходиться занадто дорого національній економіці. Ніде в Європі немає такої моделі з однієї простої причини: вона вбиває ринок», - йдеться в матеріалі.

У результаті тариф для населення не відображає реальну вартість ресурсів. Через це несуть збитки державні компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго»: вони змушені продавати електроенергію за символічною ціною. Страждають також великі промислові підприємства - примусовими субсидіями з них «вимивають» фінансовий ресурс. «Щоб компенсувати втрати, бізнес закладає витрати в кінцеву вартість товарів і послуг. В результаті українці переплачують буквально за все: київські ціни не поступаються європейським, хоча рівень життя в Україні і країнах ЄС не можна порівняти», - пише видання.

Європейці в середньому витрачають на «комуналку» 24% свого доходу, а українці - 13%. Якщо ж виділити з комунальних витрат українців тільки електроенергію, то вийде, що на мобільний зв'язок витрати більше. Крім того, в країнах ЄС ціна електроенергії регулюється ринком і витратами на генерацію. В Україні тариф не переглядався з 2017 року. Кожна влада відкладала підвищення, щоб «не втратити довірливого до передвиборчих обіцянок виборця».

У разі введення ринкового тарифу на електроенергію, держава зможе компенсувати витрати соціально незахищеним категоріям громадян адресними субсидіями, грантами або пільговими програмами підвищення енергоефективності домоволодінь. Довгостроковий шлях до здешевлення енергоресурсів для всіх споживачів - заміщення традиційної генерації альтернативною.