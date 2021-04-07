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    Карантинні 8 тис. грн. Шмигаль повідомив, коли можна подавати заявки

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    Підприємці, які постраждали від посиленого карантину, отримають одноразову допомогу - Карантинні 8 тис. грн. Шмигаль повідомив, коли можна подавати заявки
    Підприємці, які постраждали від посиленого карантину, отримають одноразову допомогу
    Фото з відкритих джерел

    Для отримання допомоги потрібно зареєструватися в «Дії»

    Наступного тижня портал «Дія» розпочне реєстрацію громадян для отримання 8 тис. грн. держдопомоги підприємцям та найманим працівникам, які постраждали від посиленого карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 квітня.

    «Зареєструватися на отримання допомоги 8 тис. грн можна буде вже наступного тижня», – сказав прем'єр.

    На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалить всі необхідні документи для початку реєстрації в «Дії» на виплату держдопомоги.

    Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

    президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

    До слова, 7 квітня підприємці та перевізники пікетували Миколаївську міську раду через посилення карантинних обмежень. Підприємці обурені, що їх позбавили заробітку, на відміну від великих торговельних мереж, які продовжують працювати під час локдауну. При цьому їх залишили без будь-якої підтримки з боку держави.

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    Теги: закон карантин Денис Шмигаль коронавірус
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