У «червоних» зонах дозволять продаж товарів для садівництва

Українські дачники можуть не хвилюватися: попри суворий карантин саджанці та інший товар для садівництва можна буде вільно придбати у магазинах

Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.

Проєкт змін передбачений у порядку денному до засідання уряду 7 квітня. Їх внесуть до постанови Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

Як зазначається у пояснювальній записці документу, проєкт розроблений «відповідно до численних звернень бізнес-асоціацій» та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Додамо, що відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортом.

Раніше МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей – «червоні». Відповідно у цих регіонах діють суворі обмеження. Наприклад, закриті всі торгові центри, заборонена робота кафе й ресторанів. Крім того, у Києві та Львові громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

Тим часом на підприємствах Білорусі почали видавати зарплату лайном.