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    У «червоних» зонах дозволять продаж товарів для садівництва

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    Попри карантин українці зможуть придбати садівний матеріал - У «червоних» зонах дозволять продаж товарів для садівництва
    Попри карантин українці зможуть придбати садівний матеріал
    Фото: zhitomir-online.com

    Українські дачники можуть не хвилюватися: попри суворий карантин саджанці та інший товар для садівництва можна буде вільно придбати у магазинах

    Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.

    Проєкт змін передбачений у порядку денному до засідання уряду 7 квітня. Їх внесуть до постанови Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

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    У «червоних» зонах дозволять продаж товарів для садівництва
    У «червоних» зонах дозволять продаж товарів для садівництва

    Як зазначається у пояснювальній записці документу, проєкт розроблений «відповідно до численних звернень бізнес-асоціацій» та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

    Додамо, що відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортом.

    Раніше МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей – «червоні». Відповідно у цих регіонах діють суворі обмеження. Наприклад, закриті всі торгові центри, заборонена робота кафе й ресторанів. Крім того, у Києві та Львові громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

    Тим часом на підприємствах Білорусі почали видавати зарплату лайном.

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    Теги: Кабмін торгівля бізнес аграрії карантин
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