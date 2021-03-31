Карантинні виплати. Хто з підприємців отримає допомогу у 2021 році

Виплати стартують через 10 днів після підписання закону президентом і набранням ним чинності

Виплати стартують через 10 днів після підписання закону президентом і набранням ним чинності

Не усі підприємці зможуть отримати допомогу від держави

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Хто зможе отримати допомогу

Компенсація за карантин належить фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, чий основний вид діяльності визначений Кабінетом міністрів. Новий перелік видів діяльності Кабінет міністр затвердить після вступу в силу закону.

Під час локдауну у 2020 році в цей список потрапили працівники та ФОП у сфері громадського харчування, торгівлі непродовольчими товарами, сфери розваг – з певними кодами КВЕД.

Коли подати документи та коли почнуть виплачувати допомогу

Подати заявку на отримання допомоги потрібно протягом 30 днів з моменту посилення карантину в регіоні. Виплати почнуть здійснювати через 10 днів після підписання закону президентом та набуття чинності. Нова програма розрахована на весь 2021 рік.

Як подати документи

Подати документи можна через портал «Дія», а також за допомогою мобільного додатку «Дія».

Подача документів через портал:

Реєстрація або авторизація на порталі в особистому кабінеті. Для цього потрібен електронний підпис або BankID

Обрати розділ «Послуги» – «Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам»

Далі дані громадянина будуть перевірятися в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України.

Після – потрібно підтвердити поточне місце роботи.

Вказати номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN

Перевірити та відправити заповнену заяву.

Подача документів через додаток:

Авторизуватися в додатку «Дія» (за допомогою Приват24, BankID або Monobank)

Обрати розділ «Послуги» – «Отримати допомогу».

Далі дані будуть перевірятися в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України.

Ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN.

Не всі зможуть отримати по 8 тис. грн

Можуть відмовити найманим працівникам, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу, а саме:

четвертого кварталу 2020 року, якщо карантин посилили в лютому - квітні 2021;

першого кварталу 2021, якщо карантин посилили в травні - липні 2021;

другого кварталу 2021, якщо карантин посилили в серпні - жовтні 2021;

третього кварталу 2021, якщо карантин посилили в листопаді - грудні 2021 року.

Також можуть відмовити найманим працівникам:

працюючим у підприємця, вид діяльності якого не входить до переліку;

працюючим у підприємця за сумісництвом;

середня зарплата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. Для її обчислення враховуються всі три місяці останнього звітного кварталу, що передує зверненню за допомогою.

Не можуть претендувати на виплати ФОПи, які є застрахованими особами:

держреєстрація яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому подається звернення, не перевищує трьох місяців;

які за останній звітний рік сплатили ЄСВ за себе менш ніж за шість місяців;

основний вид економічної діяльності яких не входить до переліку;

які є найманими працівниками і ФОП одночасно;

підприємницька діяльність яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому в регіоні посилюють карантин, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, припинено.

У законі прописане надання компенсацій ФОПам і найманим працівникам, зареєстрованих у регіонах, у яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

У Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради підкреслили, що поза увагою автора закону залишилася можливість посилення карантину на території всієї України в цілому.