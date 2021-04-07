Тотальний локдаун по всій Україні. Шмигаль висловився про перспективи

Шмигаль: Спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавирусу по деяких регіонах

Адаптивний карантин працює, заявив Шмигаль

Вводити тотальний локдаун по всій Україні на даний момент немає потреби, заявив 7 квітня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«По деяких регіонах, після введення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів, спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавирусу», – заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до «помаранчевої» зони.

«Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює, і вводити тотальний локдаун по всій країні на даний момент немає потреби», – резюмував прем'єр.