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    Тотальний локдаун по всій Україні. Шмигаль висловився про перспективи

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    Шмигаль: Спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавирусу по деяких регіонах - Тотальний локдаун по всій Україні. Шмигаль висловився про перспективи
    Шмигаль: Спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавирусу по деяких регіонах
    Фото з відкритих джерел

    Адаптивний карантин працює, заявив Шмигаль

    Вводити тотальний локдаун по всій Україні на даний момент немає потреби, заявив 7 квітня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «По деяких регіонах, після введення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів, спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавирусу», – заявив Шмигаль.

    Він підкреслив, що якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до «помаранчевої» зони.

    «Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює, і вводити тотальний локдаун по всій країні на даний момент немає потреби», – резюмував прем'єр.

    Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.

    Також відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортом.

    Раніше МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей – «червоні». Відповідно у цих регіонах діють суворі обмеження. Наприклад, закриті всі торгові центри, заборонена робота кафе й ресторанів. Крім того, у Києві та Львові громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

    За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

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    Теги: медицина лікар Херсонщина лікарня карантин коронавірус Юрій Ромаскевич
    Теги: карантин Денис Шмигаль коронавірус
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