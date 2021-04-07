Тотальний локдаун по всій Україні. Шмигаль висловився про перспективи
Адаптивний карантин працює, заявив Шмигаль
Вводити тотальний локдаун по всій Україні на даний момент немає потреби, заявив 7 квітня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«По деяких регіонах, після введення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів, спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавирусу», – заявив Шмигаль.
Він підкреслив, що якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до «помаранчевої» зони.
«Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює, і вводити тотальний локдаун по всій країні на даний момент немає потреби», – резюмував прем'єр.
Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.
Також відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортом.
Раніше МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей – «червоні». Відповідно у цих регіонах діють суворі обмеження. Наприклад, закриті всі торгові центри, заборонена робота кафе й ресторанів. Крім того, у Києві та Львові громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.
За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.