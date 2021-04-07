«Нам просто нічого їсти». У Миколаєві пройшов мітинг проти посилення карантину (відео)

Підприємці обурені, що їх позбавили заробітку, на відміну від великих торговельних мереж

У середу, 7 квітня, підприємці та перевізники пікетували Миколаївську міську раду через посилення карантинних обмежень. Про це пишуть НікВєсті.

На Соборну площу прийшли кілька сотень протестувальників. Вони стоять із плакатами «Право на роботу», «Руки геть від Конституції», «Моя робота — моє життя», «Уб’єте малий бізнес – вб’єте економіку».

Підприємці обурені, що їх позбавили заробітку, на відміну від великих торговельних мереж, які продовжують працювати під час локдауну. При цьому їх залишили без будь-якої підтримки з боку держави.

«У мене реалізатор. Їй нічим годувати дітей. Я їх годую, але це не може бути вічно. Жінка, дві дитини по 15 років. Їм нічого їсти. Розумієте? Просто нічого їсти. Я все сказала», – сказала одна з підприємниць меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу, який вийшов до протестувальників.

Місцеві жителі також обурені, що через зупинку громадського транспорту не можуть дістатися до лікарні. Вони нарікають не лише на спецпропуски, а й на відсутність транспорту на маршрутах.

Миколаївська область перебуває в червоній зоні карантину. За минулу добу там виявили 412 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії захворіли 54 632 жителі.

Із 3 квітня Миколаїв посилив карантин: транспорт працює тільки в години пік і за спецперепустками, а школярів перевели на дистанційне навчання.

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