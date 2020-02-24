Керівник управління ДАБІ Миколаївської області, яку затримали за отримання хабаря, перебувала на посаді всього два дні



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Експерт Глеба вважає, що в.о. голови ДАБІ Олена Костенко повертає до роботи «старі» кадри, які неодноразово були помічені в різних корупційних схемах

Керівник управління ДАБІ Миколаївської області Світлана Бєлінська, яку затримали за отримання хабаря, перебувала на посаді всього два дні.

Про це в своєму блозі на «Цензор» пише експерт у галузі містобудування Віктор Глеба.



«Наказ про призначення Бєлінської керівником управління в.о. голови ДАБІ Олена Костенко підписала 18 лютого, а вже 20 лютого Бєлінську затримують за отримання хабаря від колишнього очільника цього ж Управління пана Ігоря Міхєєва, який виконував роль посередника», - інформує експерт.



«Очевидно, що кадрова політика в.о. голови ДАБІ Олени Костенко та її «поводирів» направлена на отримання історичного рекорду в швидкості отримання хабаря поставленими нею кадрами на місцях», - йдеться в колонці.



За словами Глеби, ще однією тенденцію в роботі ДАБІ під керівництвом Олени Костенко є повернення до роботи «старих» кадрів, які неодноразово були помічені в різних корупційних схемах.



«Серед інших повернутих до роботи «могікан корупції» є Оксана Бутківська, довірена особа звільненої очільниці Департаменту дозвільних процедур та «золотої кнопки» ДАБІ Наталії Чекомасової. Так, тієї самої «королеви реєстру», яка дозволяла за хабарі видавати Дозволи через «схемщиків» та централізовану процедуру децентралізованого Дозвільного реєстру», - пише Глеба.



Як стверджує експерт, саме за маніпулювання даними в Дозвільному реєстрі Оксані Бутківській був анульований доступ до реєстру в.о. головою ДАБІ Олександром Строкачем.



Серед «старих кадрів», які повернулися знову до керівництва ДАБІ, експерт називає також Дмитра Пальченкова, якого Костенко повернула на посаду керівника Харківського управління ДАБІ.

Як повідомлялося, у Державній архітектурно-будівельній інспекції почалися кадрові чистки.