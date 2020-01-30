У Державній архітектурно-будівельній інспекції почалися кадрові чистки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції відсторонила Олександра Строкача від обов'язків. Він займав посаду директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Від роботи у ДАБІ відсторонений ряд скандальних чиновників

Виконувачка обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олена Костенко з 30 січня відсторонила від роботи шістьох чиновників ДАБІ щодо яких порушено дисциплінарні провадження. Інформація про це розміщена на офіційному сайті ДАБІ.

Як сказано у повідомленні, у зв'язку з дисциплінарним впровадженням від виконання службових обов'язків буде відсторонений директор Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Олександр Строкач, директор Департаменту дозвільних процедур Ярослав Старущенко, головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур Тимошенко С.А., головного інспектора будівельного нагляду відділу методології т а нагляду за видачей дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур Денісовцева М.В, директора Департаменту нормативно-правового забезпечення Шевченко С.В., начальника відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Цибульського М.Г.

Буде відсторонений також директор Департаменту директор Департаменту дозвільних процедур Ярослав Старущенко

У той же час Дисциплінарній комісії доручено вжити необхідних заходів щодо визначення наявності ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарних проступків, скоєних зазначеними державними службовцями.

Нагадаємо, що в ЗМІ неодноразово писали про причетність нині відсторонених чиновників до різних скандалів. Так, Олександра Строкача в ЗМІ тісно пов'язують з Олексієм Кудрявцевим. Останній в 2018 році обіймав посаду глави ДАБІ та став широко відомим завдяки підробці диплома, на підставі якого зайняв посаду.

За словами Юрія Луценка, який на той момент був Генпрокурором, в період управління ДАБІ Кудрявцевим хабара за отримання дозвільних документів на будівництво зросли до $20 pа кв.м. Олександр Строкач в цей період займав посаду директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в ДАБК.

Восени 2019 року Строкач став в.о. глави ДАБІ. А вже в січні 2020 року в ДАБІ пройшли обшуки прокуратури, в результаті яких було викрито корупційну схему видачі будівельних ліцензій за хабарі. За даними ЗМІ, ліцензія, за яку один із забудовників передавав хабар посередника і за фактом якої було відкрито кримінальне провадження, була підписана Олександром Строкачем.

Другий найбільш значимий фігурант нинішнього дисциплінарного провадження - Ярослав Старущенко - раніше обіймав посаду заступника начальника Департаменту ДАБІ в Київській області. За даними бізнесмена і громадського діяча Олексія Зіневича, саме Старущенко був причетний до корупційних схем при будівництві в Ірпені. Аналогічну інформацію у своєму запиті до міністра Олені Бабак повторив нардеп Олександр Горобець, вказавши Ярослава Старущенко як одного з винуватців забудови заплави річки Ірпінь.