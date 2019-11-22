Кінець епохи «брехунця»: з 1 грудня радіоточок у нових квартирах не будуватимуть



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Радіоточки - це зайві кошти жителів на оплату комунальних послуг, - Парцхаладзе

Тепер радіоточки облаштовуватимуть лише у приміщеннях чергового персоналу/конс’єржа і технологічних служб

В Україні з 1 грудня цього року у новобудовах пристроїв для приєднання дротового радіоприймача не будуватимуть. У нових державних будівельних нормах (ДБН) щодо житлових будинків прибрали застарілу радянську норму, за якою обов’язково передбачалися у кожній кімнаті та на кухні радіоточки. Натомість тепер вони будуть влаштовуватися у приміщеннях чергового персоналу/конс’єржа і технологічних служб.

«З появою інтернету радіо та телебачення відійшли на другий план. І сьогодні навряд чи, особливо у нових будинках, люди використовують радіоточки. Але за старими будівельними нормами вони все одно мали проектуватися у кожній квартирі і навіть не одна. Зараз це недоцільно робити. Плюс це зайві кошти на оплату комунальних послуг. Тому ми прибрали таку застарілу вимогу, але залишили проектування радіоточок одразу на будинок – щоб у випадку надзвичайних ситуацій і блокування інших мереж можна було оперативно дізнатися інформацію про надзвичайну ситуацію», - розповів президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з новими нормами, встановлювати приєднувальні пристрої до мережі радіо потрібно лише у приміщеннях чергового та технологічних служб будинку відповідно до вимог ДБН «Системи протипожежного захисту». Зараз же, згідно з будівельними нормами, приєднувальні пристрої дротового мовлення у квартирах встановлюються у кожній кімнаті та кухні.

Нагадаємо, у радянському минулому головним інформатором кожної оселі був дротовий радіоприймач, якого у народі ше лагідно називали «брехунцем».