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    У Німеччині через негоду зіткнулися 18 автомобілів: є поранені

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    У Німеччині через негоду зіткнулися 18 автомобілів: є поранені

    29 людей зазнали травм, з них троє - тяжких

    На південному заході Німеччини в неділю сталася масштабна аварія, до якої спричинилися ожеледиця й туман.

    Про це повідомляє Радіо Баварії.

    «У Нижній Франконії на слизькій дорозі вранці 18 транспортних засобів врізалися один в один. Жінка була заблокована в своєму автомобілі та дістала серйозні поранення, ще 28 людей зазнали травм, з них троє - тяжких», - ідеться у репортажі.

    Аварія сталася на національній трасі А7. Водій пікапа втратив контроль над керуванням своїм автомобілем на мосту через річку Майн та врізався у відбійник між смугами. Через ожеледицю та погану видимість – менше 50 м - наступні авто не змогли вчасно загальмувати.

    Зокрема, було пошкоджено три транспортні засоби пожежної охорони та авто поліції. На час проведення рятувальних робіт траса була повністю закрита у напрямку Касселя впродовж кількох годин.

    Крім того, у Баварії на трасі A70 також уранці у неділю перекинувся причіп із небезпечним вантажем.

    У горах минулої ночі випало близько 40 сантиметрів снігу.

    радіо аварія жінка
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