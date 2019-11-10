У Німеччині через негоду зіткнулися 18 автомобілів: є поранені
29 людей зазнали травм, з них троє - тяжких
На південному заході Німеччини в неділю сталася масштабна аварія, до якої спричинилися ожеледиця й туман.
Про це повідомляє Радіо Баварії.
«У Нижній Франконії на слизькій дорозі вранці 18 транспортних засобів врізалися один в один. Жінка була заблокована в своєму автомобілі та дістала серйозні поранення, ще 28 людей зазнали травм, з них троє - тяжких», - ідеться у репортажі.
Аварія сталася на національній трасі А7. Водій пікапа втратив контроль над керуванням своїм автомобілем на мосту через річку Майн та врізався у відбійник між смугами. Через ожеледицю та погану видимість – менше 50 м - наступні авто не змогли вчасно загальмувати.
Зокрема, було пошкоджено три транспортні засоби пожежної охорони та авто поліції. На час проведення рятувальних робіт траса була повністю закрита у напрямку Касселя впродовж кількох годин.
Крім того, у Баварії на трасі A70 також уранці у неділю перекинувся причіп із небезпечним вантажем.
У горах минулої ночі випало близько 40 сантиметрів снігу.