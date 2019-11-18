Стало відомо, скільки учасників без помилок написали диктант національної єдності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року переможців визначали в трьох номінаціях: перше місце – повністю без помилок, друге – написали цифри без лапок, третє місце – одна помилка

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності без помилок написали всього двоє людей. Однією із переможниць стала шестикласниця із Закарпатської області Анастасія Швець. Про це в ефірі Українського радіо розповіли співорганізатори диктанту Олександр Авраменко та Олена Зелінченко, повідомляє UA: Українське радіо.

Диктант писали 8 листопада.

Цього року переможців визначали в трьох номінаціях.

Перше місце – повністю без помилок, друге – написали цифри без лапок, третє місце – одна помилка.

«Текст виявився складним, тому лише двоє переможців, хоча минулого року було аж 311 робіт без жодної помилки. Минулого року можна було впродовж двох днів піти до науковця, філолога, вивірити всі помилки, порадитися, а тут треба було впродовж 15 хвилин надіслати свою роботу.

Тому перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюються лише двоє переможців», - розповів автор диктанту Олександр Авраменко.

Через те, що роботи надсили електронною поштою, складно визначити всю географію цьогорічного диктанту, розповідають організатори.

Проте їм вдалося визначити найактивніші регіони.

«Найактивнішими були Київська область, місто Київ, Донецька та Львівська області», – перерахувала Олена Зелінченко.

За її словами, із-закордону надійшло 14 листів з Об’єднаних Арабських Еміратів, 5 листів з Латвії, 4 – з Малайзії, 3 – з Німеччини, 2 – з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді всі охочі в Україні і за кордоном можуть перевірити, наскільки добре вони знають українську мову.

Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

9 листопада відзначається День української писемності та мови.