Коболєв розказав про дві найбільші проблеми у сфері енергетики



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Це дозволить в першу чергу дати ефективний ринок, усунути неефективних посередників які є не тільки елементом корупції, але і елементом загрози державній безпеці, - Коболєв

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає, що у сфері енергетики потрібно усунути держрегулювання у постачанні газу населенню та навести лад в облгазах.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

На його думку, це дозволить в першу чергу дати ефективний ринок, усунути неефективних посередників які є не тільки елементом корупції, але і елементом загрози державній безпеці.

«Другий аспект - це наведення ладу з компаніями роздрібного транспортування газу, тобто облгазами. Там є великі втрати там є контроль проросійської групи Фірташа і поки це питання не буде врегульовано, в першу чергу з точки зору антимонопольного законодавства, в другу чергу, з точки зору українського регулятора поки там не буде наведено лад і ці компанії не припинять відбирати без оплати газ державної НАК «Нафтогаз України», або, говорячи простими словами, його красти, стабільного ринку в нас не буде», - переконаний Коболєв.

Він також вважає, що розв'язавши ці проблеми, український газовий ринок стане ефективним, прозорим і набагато більш корисним для економіки України та споживачів.

«У нас є свідчення, у нас є факти, які доводять те, що як газсбути, так і облгази, які працюють спільно, просто паразитують відбираючи, як газ, так і гроші з системи, які їм не належать», - говорить Коболєв.