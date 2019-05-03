  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна веде переговори про купівлю американського газу

    • Розсилка
    Американський зріджений газ поставляється до ЄС спеціальними танкерами&nbsp; - Україна веде переговори про купівлю американського газу
    Американський зріджений газ поставляється до ЄС спеціальними танкерами 

    Мова йде про постачання скрапленого газу (СПГ), який у великих обсягах виробляють у США

    Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прибув до Вашингтону та провів переговори про можливе постачання американського газу.

    Про це Коболєв повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки».

    «Ми ведемо перемовини з цього приводу, і я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу», — заявив Коболєв.

    Читайте також

    Зазначимо, що мова йде про постачання скрапленого газу (СПГ), який у великих обсягах виробляють у США. Водночас наразі в Україні немає потужностей для прийому поставок скрапленого газу у портах.

    За словами Коболєва, Росія готується розпочати «газову війну», відключивши транзит газу до ЄС через Україну. Це призведе до дефіциту газу у Європі та обмеження його поставок до України.

    Крім перемовин про можливе постачання газу до України, Коболєв також обговорював з американськими партнерами тиск на Росію щодо будівництва «Північного потоку-2», за допомогою якого Росія може припинити транзит газу через Україну після 2019 року.

    Однак, за словами Коболєва, навіть у разі, якщо «Північний потік-2» не добудують вчасно, Росія все одно піде на обмеження обсягів постачання газу, щоб «досягти своєї цілі» щодо енергетичного тиску на ЄС та Україну.

    Читайте також
    США газ Нафтогаз України Андрій Коболєв транзит Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ