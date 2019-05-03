Україна веде переговори про купівлю американського газу



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Американський зріджений газ поставляється до ЄС спеціальними танкерами

Мова йде про постачання скрапленого газу (СПГ), який у великих обсягах виробляють у США

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прибув до Вашингтону та провів переговори про можливе постачання американського газу.

Про це Коболєв повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Ми ведемо перемовини з цього приводу, і я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу», — заявив Коболєв.

Зазначимо, що мова йде про постачання скрапленого газу (СПГ), який у великих обсягах виробляють у США. Водночас наразі в Україні немає потужностей для прийому поставок скрапленого газу у портах.

За словами Коболєва, Росія готується розпочати «газову війну», відключивши транзит газу до ЄС через Україну. Це призведе до дефіциту газу у Європі та обмеження його поставок до України.

Крім перемовин про можливе постачання газу до України, Коболєв також обговорював з американськими партнерами тиск на Росію щодо будівництва «Північного потоку-2», за допомогою якого Росія може припинити транзит газу через Україну після 2019 року.

Однак, за словами Коболєва, навіть у разі, якщо «Північний потік-2» не добудують вчасно, Росія все одно піде на обмеження обсягів постачання газу, щоб «досягти своєї цілі» щодо енергетичного тиску на ЄС та Україну.