Лідери США та Словаччини назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю



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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю

Також США та Словакія висловилися за продовження санкцій проти РФ до повної реалізації Мінських угод

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю. Про це йдеться у спільній заяві лідерів США та Словакії, обнародованій на сайті Білого дому.

«Наші країни стверджують, що енергетична безпека є основою національної безпеки. Ми знову висловлюємося проти використання енергетичних проектів як геополітичної зброї, включаючи «Північний потік-2», - йдеться у заяві.

Крім того, країни підтвердили свою підтримку суверенітету, територіальної цілісності та енергетичної безпеки України, зокрема, через зворотний потік газу зі Словаччини до України.

Також США та Словакія висловилися за продовження санкцій проти РФ до повної реалізації Мінських угод.

Нагадаємо, очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила на захист будівництва «Північного потоку-2».

Російський газопровід «Північний потік-2» будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо «Північний потік-2» буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.