Коболєв увійшов до наглядової ради «Київстару»

Окрім Коболєва до наглядової ради компанії «Київстар» увійшли Дмитро Шимків та Данил Пасько

Акціонери мобільного оператора компанії «Київстар» обрали на три роки членами наглядової ради компанії голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, голову ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа та співзасновника інвестфонду Diligent Capital Partners Данила Паська.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення ухвалено на зборах акціонерів 31 грудня 2020 року.

Цим самим рішенням було продовжено повноваження членів наглядової ради: Олександра Казбегі (головний директор групи зі стратегії «Веон Лтд».), Серкана Окандана (головний фінансовий директор групи «Веон Лтд».), Каана Терзіоглу (спів-головний виконавчий директор групи «Веон Лтд».), Серджі Херреро Ногуера (спів-головний виконавчий директор групи «Веон Лтд».).

Голову наглядової ради оберуть її члени більшістю голосів кількісного складу.

Акціонером «Київстару» є міжнародна група VEON (раніше - VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).

Між іншим, в Україні з 1 січня подорожчав мобільний зв'язок: «Київстар», Vodafone і Lifecell підвищують ціни. Зокрема, у «Київстар» тариф «Безлім» збільшиться майже у два рази – з 95 гривень в місяць до 175 гривень. У пакет увійдуть: необмежений доступ до інтернету (мобільний і дротовий), обсяг вихідних дзвінків і смс по Україні – до 200 хвилин і 200 смс.

Тарифи для контрактних абонентів, які користуються послугами три роки та більше також зміняться. Тарифний план слід змінити до 31 грудня, в інакшому випадку оператор автоматично переведе на інший тарифний план.